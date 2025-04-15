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Bayburt'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bayburt'ta polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 6,17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa adli işlem uygulandı.

Bayburt'ta polisin durdurduğu araç içerisinde bulunan şahsa yönelik yapılan aramada 6,17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla saha ve analiz çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araç durdurularak adli arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde bulunan M.A isimli şahıs üzerinde 6,17 gram bonzai maddesi bulundu. Ekiplerce uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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