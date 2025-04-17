Bayburt'ta Uyuşturucu Bulundu
Bayburt'ta polis, bir aracı durdurarak şarj adaptörü içerisine gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan Y.O. gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.
Bayburt'ta polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan adli aramada bir miktar metamfetamin maddesi şarj adaptörü içine saklı halde bulundu. Gözaltına alınan adaptör sahibi Y.O isimli şahısa, adli işlem yapıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisinde bulunan Y.O. isimli şahıs üzerinde yapılan incelemede, şarj adaptörü içerisine gizlenmiş bir miktar Metamfetamin maddesi, madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahısa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan' adli işlem uygulanırken, uyuşturucu maddeye ekiplerce el kondu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa