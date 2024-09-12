Bayburt'ta traktör ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt Mutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köye giriş yapmak için dönüş yapan H.G., idaresindeki 60 AAK 403 plakalı traktöre, otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. - BAYBURT