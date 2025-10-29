Haberler

Bayburt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bayburt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralanırken, bir panelvanın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. 61 AHC 338 plakalı Hyundai marka otomobil ile 24 AT 188 plakalı panelvanın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan H.Ç. (28), O.Ç. (27) ve H.B. (71) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan panelvanın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, panelvanın yoldan kaldırılmasıyla kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.