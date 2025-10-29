Bayburt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bayburt'ta trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. 61 AHC 338 plakalı Hyundai marka otomobil ile 24 AT 188 plakalı panelvanın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan H.Ç. (28), O.Ç. (27) ve H.B. (71) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan panelvanın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, panelvanın yoldan kaldırılmasıyla kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - BAYBURT