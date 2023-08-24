Bayburt'ta trafik kazası: 11 yaralı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.S., idaresindeki 25 LV 270 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nin Şehitlik mevkiinde N.B. yönetimindeki 06 BMM 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Kazada, sürücüler ile 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı. - BAYBURT