Bayburt'ta Trafik Güvenliği ve Yönlendirme Levhaları Üzerine Toplantı

Şehir içi ve şehirler arası trafik düzeninin iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar, gerçekleştirilen 'İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Levhalarını Sadeleştirme Komisyonu toplantısında ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde trafik güvenliğini güçlendirecek ve sürücülerin yön bulma kolaylığını artıracak düzenlemeler değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. - BAYBURT