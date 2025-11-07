Haberler

Bayburt'ta Trafik Güvenliği ve Yönlendirme Levhaları Üzerine Toplantı

Bayburt'ta Trafik Güvenliği ve Yönlendirme Levhaları Üzerine Toplantı
Güncelleme:
Bayburt'ta düzenlenen İl Trafik Komisyonu toplantısında şehir içi ve şehirler arası trafik düzeni ile güvenliğin artırılması ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilmesi konuları ele alındı.

Şehir içi ve şehirler arası trafik düzeninin iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar, gerçekleştirilen 'İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Levhalarını Sadeleştirme Komisyonu toplantısında ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde trafik güvenliğini güçlendirecek ve sürücülerin yön bulma kolaylığını artıracak düzenlemeler değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
