Bayburt'ta Trafik Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla araçları denetledi ve sürücü ile yolcuların kimlik bilgilerini kontrol etti. Denetimlerin kış şartlarında artarak devam edeceği açıklandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araçların lastik durumu, ışık sistemleri ve teknik donanımları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini sorgulayarak olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Denetimlerin, özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bu dönemde, trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak aralıklarla süreceği bildirildi. - BAYBURT

