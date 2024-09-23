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Bayburt'ta Terör Operasyonu: 2 Terörist Yakalandı

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Bayburt'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK/KCK ile bağlantılı 2 terörist yakalanarak tutuklandı. Operasyonda terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle bağlantılı isimler de gözaltına alındı.

Ararat Çiya kod adlı teröristle birlikte 1 terörist Bayburt'ta yakalandı

BAYBURT - Bayburt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyon sonucunda Murat Karayılan ile fotoğrafı bulunan 'Ararat Çiya' kod adlı teröristle birlikte 1 terörist yakalandı. Yakalanan 2 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan geniş kapsamlı operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen örgüt mensubu Y.Y ile sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Y isimli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi ile aynı ikamette bulunan A.Y farklı ikamette bulunan M.Y isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadelerinin tamamlanan teröristlerden Y.Y ve S.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta Terör Operasyonu: 2 Terörist Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - 3.Sayfa

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