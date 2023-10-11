Bayburt'ta tartıştığı kız kardeşini öldüren kişi yakalandı

Bayburt'un Dövmekaya köyünde yaşanan tartışmada M.R.K., tabancayla kız kardeşi ve eniştesini yaraladı. Kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken, eniştesinin tedavisi devam ediyor.

Bayburt'ta tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldüren, eniştesini yaralayan kişi yakalandı.

Merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.

Tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Muhlis Köse'nin tedavisi devam ediyor.