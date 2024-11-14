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Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: Picasso Tablosu ve Sikkeler Ele Geçirildi

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Bayburt'ta jandarma, tarihi eser ticaretiyle ilgili operasyonda 6 milyon Euro'ya satışa sunulmaya çalışılan Pablo Picasso'ya ait tablo ve çok sayıda sikke ele geçirdi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Bayburt'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon Euro'ya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında; Bayburt ili ile bağlantılı olarak Erzincan, Erzurum, çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa arz edildiği tespit edildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurtdışına çıkarılma hazırlığının yapıldığının tespit edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon Euro'ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19'u ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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