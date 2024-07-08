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Bayburt'ta tanker kaza yaptı

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Bayburt'un Everek köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu tanker bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Bayburt'un Everek köyü yakınlarında dorsesi ayrılarak yola savrulan tanker, bariyerlere çarptı. Tanker sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Everek köyü yakınlarında Everek Hanları mevkiinde meydana geldi. M.E.A. idaresindeki tankerin dorsesi pimden ayrılarak yola savruldu. Dorsenin ayrılmasıyla şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tanker bariyerlere çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan M.E.A'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilerek yolu kapatan dorse trafik akışını engellerken, Karayolları ekipleri ortada bulunan bariyerleri iş makineleriyle kaldırdı. Bariyerlerin kaldırılmasıyla yol yeniden çift yönlü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Trafik ekiplerince trafik kontrollü şekilde sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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