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Bayburt'ta Sivil Savunma Bilgilendirme ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri, sivil savunma iş ve işlemlerini yürüten görevli personele bilgilendirme yaparak tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından yangın farkındalık eğitimi verildi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince kamu kurum ve kuruluşların sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmekte olan görevli personellerine sivil savunmaya giriş, sivil savunma servisleri ve görevleri, ikaz ve alarm işaretleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyeti sonrasında olası afet ve acil durumlarında hayati önem taşıyan tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tahliye tatbikatının kurallara uygun bir şekilde yapılmasının ardından parkta yangın farkındalık eğitimi verildi, katılımcılarla birlikte başlangıç yangınlarına taşınabilir söndürme cihazlarıyla (TSC) nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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