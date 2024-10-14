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Bayburt'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu
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Bayburt'ta düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bayburt'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahısa yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda İ.A isimli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güçlü köyünde yaşayan İ.A. isimli şahısın Trabzon'dan silah temin ettiği ve silahları Demirözü'nde sattığı yönünde alınan ihbar neticesinde, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Güçlü köyü yakınlarında şüpheliye ait araç KOM Şube Müdürlüğü ve Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurularak, araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 tabanca, 3 şarjör, 1 av tüfeği, 18 fişek, 165 mermi ele geçirildi. Yakalanan İ.A isimli şüpheli, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli İ.A, ifadesinin alınmasının ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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