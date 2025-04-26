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Bayburt'ta Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonu

Bayburt'ta Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonu
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, sahte ilan yoluyla dolandırıcılık yapan iki şüpheliyi Gaziantep ve Mersin'de yakaladı. Şüphelilerin 11 vatandaşı dolandırarak bir milyon 290 TL kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Asayiş Daire Başkanlığı destekleriyle Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sahte ilan yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Bayburt polisinin çalışması sonucunda 2 şüpheli Gaziantep ve Mersin'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte ilan yoluyla 7 bin 500 lira dolandırılan vatandaş, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şahsın şikayetini değerlendiren Bayburt polisi, şüphelilerin 11 vatandaşı dolandırarak bir milyon 290 TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Konuyla alakalı teknik takip ve çalışma başlatan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün çalışması neticesinde 2 şüpheli Mersin ve Gaziantep'te yakayı ele verdi. Y.Ö isimli şahıs Mersin'de, S.D. isimli diğer şüpheli ise Gaziantep'te yakalandı. S.D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.Ö. isimli şahıs ekiplerin kontrolünde Bayburt'a getirildi. Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen Y.Ö, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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