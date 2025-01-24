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Bayburt'ta Sahte Banka Uygulamaları Uyarısı

Bayburt'ta Sahte Banka Uygulamaları Uyarısı
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü, sahte banka uygulamalarına karşı vatandaşları uyararak dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti. Siber güvenlik uzmanları, sahte uygulamaların orijinal banka uygulamalarını birebir taklit ettiğini ve kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirdiğini belirtti.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce sahte banka uygulamalarına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Türkiye'de telefon kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündemde. Sahte banka uygulamalarını birebir taklit eden mobil uygulamalar, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Siber güvenlik uzmanlarının verdiği bilgilere göre, bu sahte uygulamalar orijinal banka uygulamalarının tasarımını, logosunu ve işleyişini birebir kopyalıyor. Kullanıcılar, güvenilir olduğunu düşündükleri bu uygulamalar üzerinden giriş yaparak şifrelerini, kimlik bilgilerini ve hatta banka hesaplarını dolandırıcılara kaptırabiliyor.

Nasıl Yayılıyorlar?

Sosyal medya reklamları,

Sahte web siteleri,

Güvenilir olmayan üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla indiriliyor.

Bu uygulamaları indiren kullanıcılar, farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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