Bayburt'ta Polisten Uyuşturucu Operasyonu: 18 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Bayburt'ta polisin şüphe üzerine durduğu araçta arama yapıldı. Arama üzerine araçta bulunan bir şahsın üzerinde 18 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheli şahın hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araç durdurularak, adli arama gerçekleştirildi. Araç içerisinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, araçta bulunan G.D isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ekiplerce uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahısa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem uygulandı. - BAYBURT