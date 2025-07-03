Bayburt'ta Özel Uçak Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt'ta Özel Uçak Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. İki yaralının olduğu biliniyor ve yetkililer hızlı bir şekilde kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan akşam saatlerinde 112'ye gelen iki kişilik özel uçağın düştüğü ihbarı üzerine, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, 112 acil sağlık ekiplerinin seferber edildiğini ve çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Eldivan, "Şu anda konum tespit etmeyle beraber arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Yaralılardan kadın olan kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu. İnşallah gece olmadan sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Olay yerinde, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel çalışmaları sürdürüyor. Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmekte. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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