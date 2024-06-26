Bayburt'ta Otomobil Tarlaya Uçtu: 6 Kişi Yaralandı

Bayburt'ta otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Oruçbeyli ile Kırkpınar köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bayburt'a gelen Halil İbrahim Tekel idaresindeki 34 GNF 326 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 11 yaşındaki Abdulkadir Tekel, Erzurum'a sevk edildi. - BAYBURT