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Bayburt'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yaylapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulbaki Bozo idaresindeki 69 AAF 998 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil içerisinde bulunan Güler Bozbey (51) hayatını kaybetti. Sürücü Abdulbaki Bozo ile Haydar Bozbey yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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