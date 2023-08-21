Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Bayburt'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon yolu üzeri Taşocağı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. A.E. yönetimindeki 69 AR 446 otomobil ile H.A.'nın kullandığı 69 AAH 616 plakalı çekici kamyonet çarpıştı, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki sıkışan 3 kişi, etraftan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldılar.

Çevreden geçenlerin olayı 112'ye bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Bayburt Devlet Hastanesine götürdüğü yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BAYBURT