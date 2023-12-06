Bayburt'ta okul servis araçları denetleniyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde okul servis araçları denetlenmeye devam ediyor. Denetimlerde öğrencilerin can güvenliği için servis araçları özenle denetlendi ve şoförlere uyarılar yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde okul servis araçları denetlenmeye devam ediyor.

Jandarma ekiplerince Adabaşı köyü mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin can güvenliği için servis araçları özenle denetlendi, şoförlere gerekli uyarılar yapıldı. Bununla birlikte bulundurulması zorunlu olan 'Dur' yazılı levhaları kontrol edildi.

Ekipler, araç muayenesi yaptırmamak, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin yapılması durumunda idari para cezası uygulanacağını sürücülere hatırlattılar.

Araçlarında can taşıdıklarını bu nedenle olması gerekenden daha hassas ve özenli davrandıklarını belirten şoförler, ekiplere kurallara uyduklarını söylediler. Şoförlere duyarlılığı için teşekkür eden ekipler ise denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini bildirdiler. - BAYBURT