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Bayburt'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Uyarısı

Bayburt'ta Öğrencilere Dolandırıcılık Uyarısı
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Bayburt'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirerek, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayburt'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrenciler dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

Ekiplerce yapılan bilgilendirme faaliyetinde, yeni yöntem dolandırma türleri öğrencilere anlatıldı. Yurt genelinde suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği dönemde her geçen gün yeni bir yöntemle vatandaşları kandırmanın yollarını arayan dolandırıcılara karşı, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetinde öğrencilerin görebilecekleri alanlara 'Dolandırıcılık Bilgilendirme Afişi' asıldı. Öğrencilerin dolandırıcılara karşı uyanık olması gerektiğini hatırlatan ekipler, önemli uyarılarda bulundular. Üniversite kampüsünde, KYK yurtlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, öğrencilerin suçtan korunması ve mağduriyet yaşamamaları adına seferber oldular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik bayburt 3-sayfa Eğitim

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