Haberler

Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 44,97 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 44,97 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi. H.S. isimli bir şahıs tutuklandı.

Bayburt'ta polis ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelere ait çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla H.S. isimli şahsın evinde, aracında ve üzerinde adli arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Pablo'nun da yer aldığı operasyonda 44,97 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, çeşitli malzemeler, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan hakkında işlem başlatılan H.S isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.