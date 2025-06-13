Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Bonzai Ele Geçirildi

Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Bonzai Ele Geçirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonda bir araçta bonzai maddesi ele geçirirken, 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslara 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptıkları saha çalışmasında bir araçta bonzai maddesi ele geçirdi. Olayda, 3 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan adli aramada bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. M.Ş, A.C. ve E.Ç. isimli şahıslara 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile yapılan ihbarların analiz edilmeye devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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