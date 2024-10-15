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Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Bayburt'ta narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ve 7,64 gram kenevir yaprağı ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Bayburt-Gümüşhane karayolu güzergahı ağaçlık alanda operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ve 7,64 gram koparılmış kenevir yaprakları ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak, esrar yapmak için kenevir ekmek suçlarından adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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