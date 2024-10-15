Bayburt'ta Narkotik Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanarak, hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Bayburt-Gümüşhane karayolu güzergahı ağaçlık alanda operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ve 7,64 gram koparılmış kenevir yaprakları ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak, esrar yapmak için kenevir ekmek suçlarından adli işlem yapıldı. - BAYBURT