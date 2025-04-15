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Bayburt'ta Mahsur Kalan Yabancı Uyruklu 4 Kişi Kurtarıldı

Bayburt'ta Mahsur Kalan Yabancı Uyruklu 4 Kişi Kurtarıldı
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Bayburt'ta kötü hava şartları nedeniyle Dumlu Yaylası'nda mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, AFAD ve Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Bayburt'ta karın kapattığı yayla yolunda mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bayburt'un Dumlu Yaylası'nda kötü hava şartları sebebiyle yabancı uyruklu 4 kişi mahsur kaldı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine, yaylaya ekipler sevk edildi. Mahsur kalanlar AFAD ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Araçları kara saplanan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte ilçe merkezine getirildi. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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