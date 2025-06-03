Bayburt'ta Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Sıklaştırıldı

Bayburt'ta Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Sıklaştırıldı
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Bayburt’ta Kurban Bayramı süresince jandarma ekipleri tarafından sıkı trafik tedbirleri alınacak. 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında 210 trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Bayburt'ta Kurban Bayramı trafik tedbirleri sıklaştırıldı. Jandarma ekiplerince denetimler titizlikle sürdürülüyor. 2 haftayı kapsayan tedbirler çerçevesinde jandarma ekipleri 11 Haziran tarihine kadar güven ve asayişi sağlamak üzere denetimlerine devam edecek.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 30 Mayıs-11 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik jandarması timlerince 210 trafik denetiminin planlaması yapıldı. Jandarma sorumluluk sahasında bulunan kara yollarında vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için gerekli tüm trafik tedbirleri alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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