Bayburt'ta bayram öncesi güvenlik ve trafik tedbirleri toplantıda ele alındı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kurban Bayramı süresince kent genelinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri ele alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ana güzergahlarda kontroller artırılacak.
Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bayram süresince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, emniyet, jandarma ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi, trafik yoğunluğunun kontrol altında tutulması ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler üzerinde duruldu. Emniyet ve jandarma birimlerinin sahadaki hazırlıkları da toplantıda ele alındı.
Bayram süresince gerçekleştirilecek tedbirler çerçevesinde kent genelinde ekipler koordineli şekilde sahada olacak, özellikle ana güzergahlar, şehir giriş ve çıkışları ile yoğunluk yaşanabilecek noktalarda kontroller üst seviyede tutulacak. - BAYBURT