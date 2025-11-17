Haberler

Bayburt'ta Kaza Anında Müdahale Eden Kahramana Başarı Belgesi

Güncelleme:
Bayburt'un Gökçedere Beldesinde kontrolden çıkarak takla atan ve alev alan araçta sıkışan 5 kişiyi kurtaran Abdurrahman Avcı'ya Vali Mustafa Eldivan tarafından başarı belgesi verildi. Vali Eldivan, Avcı'nın cesaret ve sorumluluk bilincinden övgüyle bahsetti.

Bayburt'un Gökçedere Beldesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan ve ardından alev alan araçta sıkışan 5 kişiyi kurtaran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Abdurrahman Avcı'ya Vali Mustafa Eldivan tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Vali Eldivan, "Personelimiz, yıllık izni nedeniyle Erzincan'a gitmek üzere yola çıktığı sırada kazayı fark ederek büyük bir refleksle olay yerine müdahale etmiş, yanan araçta sıkışan 5 vatandaşımızı sağ salim çıkarmıştır. Bu cesaret ve insanlık örneği, devletimizin fedakar personelinin ne denli sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha göstermiştir. Kendisine tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - BAYBURT

