Bayburt'ta Kaybolan 13 Koyun Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Bayburt'un Yaylapınar köyünde kaybolan 13 koyun, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu dağlık alanda bulundu. Koyunlar, sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yaylapınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Rızvan Yakup'a ait 13 koyun, köy çevresinde kayboldu. Hayvanlarını kendi imkanlarıyla arayan Yakup, sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma asayiş ekipleri drone destekli, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda kaybolan 13 koyunun dağlık alanda olduğu tespit edildi. Asayiş ekipleri, Yakup'a hayvanlarını teslim etti.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Köy sakini Muharrem Can, "Devletimiz var olsun" diyerek, "Köyümüz sakinlerinden Rızvan kardeşimizin 13 tane koyunu kayboldu. Biz de durumu jandarmaya bildirdik. Jandarma gelip drone ile dağları, vadileri, düzlükleri arayıp koyunları buldu, sahibine teslim etti. Devletimiz var olsun, sağ olsun. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Köyde çobanlık yapan Bekir Kaya, koyunları bulan jandarma ekiplerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, "Dün komşularımızın koyunları kayboldu, jandarmaya haber verdik. Geldiler koyunları buldular, sahibine teslim ettiler. Devletimiz, askerimiz var olsun, sağ olsun" dedi.

Hayvanların çalındığından şüphe duyduğunu söyleyen Zeynep Can isimli bir diğer vatandaş, "Dün komşumuzun 13 koyunu kayboldu, biz çalınmasından korkmuştuk, direkt Bayburt jandarmayı aradık. Hemen köyümüze geldiler, drone ile arama yaptılar. Sağ olsunlar komşumuzun 13 koyununu buldular. Köy sakinleri olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz, jandarmamız sağ olsun" şeklinde konuştu. - BAYBURT