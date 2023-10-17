Bayburt'ta kavgada silahla vurulan genç ağır yaralandı

Bayburt'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan genç ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada G.D'nin (19) üzerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş etmesi sonucu H.T. (20) ağır yaralandı.

Yaralı H.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli G.D. ekiplerce gözaltına alındı.