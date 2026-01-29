Bayburt'ta çatıdan düşen kar kütleleri park halindeki 2 araca zarar verdi: Bir otomobil hurdaya döndü

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi. Hurdaya dönen aracın üzerine kar yığının düşmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayburt merkez Şehhayran Mahallesi Torun Sokak'ta yaşandı. Çatıda biriken kar ve buz kütlesi ani sıcaklık değişimi nedeniyle koparak, sokak üzerinde park halinde bulunan Muharrem Eryiğit'e ait otomobilin üzerine düştü. Düşen kar kütlesi nedeniyle aracın tavan kısmı çöktü, camları patladı. Eryiğit, kullanılamaz hale gelen aracını, onarım için sanayiye götürdü.

Aynı kar kütlesi, park halindeki Erhan Yıldırım'a ait araca da zarar verdi. Yıldırım'ın aracının kasası karla dolarken, araçta çizilmeler ve içe göçmeler oluştu.

Mahalle sakinleri, geçen yıl da aynı noktada benzer bir olayın yaşandığını ve bir aracın yine hurdaya döndüğünü ifade etti. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, çevredeki binaların çatılarında biriken kar ve buzları temizledi.

Aracında hasar oluşan Erhan Yıldırım, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığının artmasıyla çatıda biriken buzlar eriyip araçlarımızın üzerine düştü. Benim aracımda ufak hasar var ama arkadaşımızın aracı neredeyse perte çıktı. Kış aylarında bu tür olaylar burada sık yaşanıyor" dedi.

Olay anında dükkanında bulunduğunu ve yüksek bir ses duyduğunu söyleyen esnaf İhsan Kocabey ise, "Yüksek bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda karşı binanın çatısındaki karların aşağı düştüğünü gördük. Geçen yıl da aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı. itfaiye ekipleri gelip temizlik yaptı" diye konuştu. - BAYBURT