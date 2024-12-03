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Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 44 Bin 860 Makaron Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 44 Bin 860 Makaron Ele Geçirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonda toplam 44 bin 860 adet makaron ele geçirirken, 1 şahsa adli işlem uygulandı.

Bayburt polisinin yaptığı çalışmada 44 bin 860 adet makaron ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 20 bin adet (100 paket) sahte bandrollü, 20 bin adet (100 karton) bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 40 bin adet boş makaron ve 4860 adet (243 paket) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ele geçirildi.

5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında gerçekleşen olayda 1 şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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