Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğünce kentte gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 10 bin adet makaron ele geçirildi. KOM ekiplerince kaçak sigaralara el konulurken, bir şahsa da 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildi. - BAYBURT