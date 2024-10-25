Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Bin Makaron Ele Geçirildi
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 10 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bir şahsa da kaçakçılıkla ilgili adli işlem uygulandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğünce kentte gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 10 bin adet makaron ele geçirildi. KOM ekiplerince kaçak sigaralara el konulurken, bir şahsa da 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.
Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildi. - BAYBURT