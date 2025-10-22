Bayburt'ta Kaçakçılığa Karşı Operasyon: 4 Gözaltı ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 460 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 59 bin adet boş makaron ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda bulunan 1 ruhsatsız tabancaya ve 8 fişeğe el konuldu. Bu operasyonda ise 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan tüm kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT