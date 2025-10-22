Haberler

Bayburt'ta Kaçakçılığa Karşı Operasyon: 4 Gözaltı ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçakçılığa Karşı Operasyon: 4 Gözaltı ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 460 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 59 bin adet boş makaron ve 5 litre kaçak alkol bulundu. Ayrıca ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 460 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 59 bin adet boş makaron ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda bulunan 1 ruhsatsız tabancaya ve 8 fişeğe el konuldu. Bu operasyonda ise 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan tüm kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.