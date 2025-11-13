Haberler

Bayburt'ta Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı

Güncelleme:
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol ve tütün ürünlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 30 litre kaçak alkol ile birlikte 20 bin dolu makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün ve alkol operasyonlarında 30 litre kaçak alkol, 20 bin dolu makaron, elektronik sigara kitleri, gümrük kaçağı sigaralar ve telefon ele geçirildi, konuyla alakalı 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ve kaçak ürünlerin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son dönemde artan sahte alkol kullanımı ve kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, 20 paket elektronik sigara kiti, 59 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 20 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve toplam 30 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 4 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına neden olan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
