Bayburt'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Milyonlarca Ürün Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Milyonlarca Ürün Ele Geçirildi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan projeli operasyonda 3.9 milyon boş makaron ve 135 bin adet dolu tütün ele geçirildi. 54 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışmada milyonlarca içi boş ve dolu tütün ele geçirildi. Bayburt merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 54 şüpheliden 10'u gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün de aralarında olduğu projeli çalışmayla kaçakçılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 3 milyon 920 bin 600 adet boş makaron, 135 bin 760 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş tütün, 8 elektronik sigara, bir sigara dolum makinesi ve bir adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Bayburt merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 54 şüpheli şahıs hakkında 'Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan 54 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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