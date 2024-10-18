Bayburt'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Boş Makaron ve 5 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Bayburt'ta yapılan kaçak sigara operasyonunda 10 bin adet boş makaron ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şahısa da adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 10 bin adet boş makarona ve 5 kilo kıyılmış tütüne el koyulurken, bir şahsa adli işlem uygulandı. - BAYBURT