Bayburt'ta Kaçak İçki Operasyonu: 3 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 3 bin boş makaron ve 171 paket kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 bin boş makaron ve 171 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Konuya ilişkin 1 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Sıcak Gelişme:
Bakan Tunç'tan Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı operasyonla ilgili ilk açıklama: Kuvvetli bir suç şüphesi varsa gereği yapılır.