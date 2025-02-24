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Bayburt'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Bayburt'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı
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Bayburt polisinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 7 kaçak göçmen ve onları ülkeye sokan 3 organizatör yakalandı. Organizatörlerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt polisinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmen ve göçmenleri ülkeye sokan 3 organizatör yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 kaçak göçmen ile kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 1'i "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken 2'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 kaçak göçmen, idari işlemleri tamamlanarak sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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