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Bayburt'ta Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Bayburt'ta şüpheli bir şahısın kolisinde yapılan aramada toplam 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan bir şahsa ait koli içerisinde yapılan aramalar sonucunda 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahıs şüphe üzerine durdurularak, adli arama gerçekleştirildi. Kontrol edilen şahsa ait koli içerisinden her biri 5 litre olmak üzere 4 adet bidon içerisinden toplam 20 litre alkol bazlı sıvı ele geçirildi. Ekiplerce kaçak alkollere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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