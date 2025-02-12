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Bayburt'ta Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bayburt'ta Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Bayburt polisi, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda 20 litre etil alkol ele geçirdi. Şüpheli E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt polisi kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma sonucunda 20 litre etil alkol ele geçirdi. Konuyla alakalı bir şüpheli şahısa adli işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, son zamanlarda artan sahte alkol kullanımının engellenmesine ve kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bayburt polisinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı araçta 20 litre alkol bazlı sıvı bulundu. Ekiplerce araç içerisinde bulunan etil alkole el konulurken, E.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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