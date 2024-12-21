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Bayburt'ta İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör Yakalandı

Bayburt'ta İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör Yakalandı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda yasa dışı yollarla 7 göçmeni ülkeye sokan 4 organizatör yakalandı. 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bayburt'ta insan kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 7 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokan 4 organizatör yakalandı. 4 şüpheliden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı. 7 göçmen ise ülkelerine gönderilmek için Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 4 şüpheli şahıs yakalandı, şüpheli şahıslardan 1'i göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan 7 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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