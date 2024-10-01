Bayburt'ta Huzuru Bozan Şahıslara Yönelik Operasyonda 9 Tabanca Ele Ge geçirildi
Bayburt Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yaptığı kontrollerde 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Emniyet, güvenlik çalışmalarının 7/24 süreceğini açıkladı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğünce halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan kontrollerde, 9 adet tabanca ele geçirildi.
Bayburt Emniyetinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ekiplerince halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan uygulama ve kontrollerde 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT