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Bayburt'ta Huzuru Bozan Şahıslara Yönelik Operasyonda 9 Tabanca Ele Ge geçirildi

Bayburt'ta Huzuru Bozan Şahıslara Yönelik Operasyonda 9 Tabanca Ele Ge geçirildi
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yaptığı kontrollerde 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Emniyet, güvenlik çalışmalarının 7/24 süreceğini açıkladı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan kontrollerde, 9 adet tabanca ele geçirildi.

Bayburt Emniyetinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ekiplerince halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan uygulama ve kontrollerde 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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