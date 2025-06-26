Bayburt'ta Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Bayburt'ta meydana gelen 'Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi üzerinde gerçekleşen evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan kamera araştırmaları ve incelemeler sonucunda, suça karışan isimlerin V.G., L.G. ve yaşı küçük Z.G. olduğu belirlendi. Hırsızlığa karışan şüphelilerin Bayburt'tan ayrıldığı, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde oldukları ekiplerce tespit edildi. Sivas'ta yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, Bayburt'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen V.G, L.G. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - BAYBURT