Bayburt'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
Bayburt'ta bir hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayışkıran mevkii, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenilen Fiat marka Doblo model hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araç, yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla sağlık görevlilerinin kontrolünde yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
