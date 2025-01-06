Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, terör ve asayiş konularının değerlendirildiği genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı düzenlendi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı' Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda, terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa