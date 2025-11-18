Haberler

Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bayburt'ta valilik koordinesinde yapılan genişletilmiş il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısında, terörle mücadele, asayiş olayları ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Bayburt'ta güvenlik ve asayiş konularına yönelik çalışmalar, valilik koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, terörle mücadele, asayiş olaylarının önlenmesi, trafik güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve kırsal alanlarda yürütülen güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. İlde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik planlanan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
