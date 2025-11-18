Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta güvenlik ve asayiş konularına yönelik çalışmalar, valilik koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, terörle mücadele, asayiş olaylarının önlenmesi, trafik güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve kırsal alanlarda yürütülen güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. İlde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik planlanan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilerek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT