Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 Afgan düzensiz göçmeni yakaladı. İki şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen A.Ş. ve S.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Bayburt Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yakalanan 5 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlanarak, Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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