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Bayburt'ta Gelin Arabası ile Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada gelin ve damadın da olduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında gelin ve damadında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt - Gümüşhane kara yolu üzeri Nişantaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T.Y yönetimindeki 69 AE 700 plakalı gelin arabası ile A.Y'nin kullandığı 29 AL 245 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Kazada yaralanan toplam 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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